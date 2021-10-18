Malazgirt'te

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında okulun spor salonunda açılan fuarda öğrencilerin hazırladığı projeler yer aldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, açılışını yaptıkları fuarın hayırlı olmasını diledi.

Okul Müdürü Gökhan Demir de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini şenlik havası içerisinde paylaşmak istediklerini belirterek, "Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istedik. Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir." dedi.

Demirer ve beraberindekilerin gezdiği fuarın açılışına AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.