Malazgirt'te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

İMAMOĞLU, ADANA (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu" konulu konferans programı düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nun okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından, Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun "Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu" konulu konferansıyla devam etti.

Hz. Muhammed'in hayatından vefa örnekleri anlatan İmamoğlu, "Rabbimize, Peygamber efendimize, anne babamıza, insanlara, çevremize ve tüm canlılara vefalı olabilmenin yolu onun güzel hayatını anlayıp yaşantımıza aktarmakla mümkün olacaktır." dedi.

Programa katılanlara "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap hediye edildi.