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Malazgirt'te, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Malazgirt'te, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinliği

Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Bu yıl ki teması 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olarak kabul edilen 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası', Malazgirt ilçesinde de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan etkinliğe Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, daire amirleri ve din görevlileri katıldı.

Malazgirt Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Erkan Arslan'ın sunumundaki etkinlik, Sela ve Kur'an-ı Kerim tilavetin okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, "Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız hem din görevlilerine olan teveccühün arttırılması hem de camilerimizin toplum hayatındaki yerini daha iyi anlatabilmek için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinlikler ve programlarla gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olarak belirledi. Bizler imamlar olarak pandemi sürecinde sosyal vefa gruplarında çalıştık ve halada filyasyon ekiplerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir hafta boyunca ülkemiz genelinde 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' konularını incelemeye, işlemeye ve öğrenmeye çalışacağız" dedi.

Konuşmanın ardından emekliye ayrılan imamlara ve başarılı müftülük personellerine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından plaket takdimi yapıldı. - MUŞ

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Haber: Malazgirt'te, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinliği - Haberler
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