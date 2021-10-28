Malazgirt Kaymakamı Demirer, YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

Malazgirt Süphan Anadolu Lisesini ziyaret eden Demirer, sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.

Demirer, 12. sınıf öğrencilerinin sınava çok iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Eğitime desteğin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Demirer, şöyle konuştu:

"Her zaman öğrencilerin yanındayız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, yıllar önce biz bu sıralarda oturduk. Ben de sizler gibi sayısal sınıfında ve pansiyonlu bir okulda okudum. Sizler çok şanslısınız. Pansiyonlu okullarımızda etüt sınıfları var. O sınıflarda derslerinize daha fazla çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey derslerinize çalışmak. Siz yeter ki derslerinize çalışın, biz her zaman kaynak kitap konusunda yardımcı olacağız."

Demirer'e Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya eşlik etti.