Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu - Haberler
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Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu Malatya Park AVM'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu

MALATYA - Malatya Park AVM'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde konser verildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bando konserinde birbirinden güzel eserleri seslendiren bando dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Malatya Park fuaye alanında gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Bando Bölge Komutanlığı tarafından marş ve Türk sanat müziği parçaları çalındı.

Vatandaşlar, keyifli konseri büyük bir ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu

Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu

Malatyapark'ta 29 Ekim coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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