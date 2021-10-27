Malatya'ya yeni meydan kazandırılıyor

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kente yeni meydan kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya'ya meydan alanı olarak kazandırılacak olan Atatürk Evi yanındaki alanda incelemelerde bulundu.

Malatya'ya nezih bir meydan kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Meydanı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlimizde resmi törenlerin yapıldığı tek alan olan anıt önünde törenler sırasında ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Malatya'da trafiğin önemli ölçüde inkıtaya uğradığı bir yapı formatından özellikle Cumhuriyet Meydanı olarak planladığımız alanda bulunan binaların kaldırılarak altının sığınak ve otopark olması ve üst kısmında güzel bir meydan düzenlemesi yapılarak törenlerin bundan sonraki süreçte yeni meydanda yapılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmaları ve akabinde enkazın alandan kaldırılma süreci inşallah kısa zamanda bitirilir. Enkaz çalışmalarının sonrasında sığınak ve otopark çalışmalarına başlanacak. Çalışmalarımız neticesinde inşallah 19 Mayıs'ta bir aksilik olmazsa meydanımızı yetiştirmeye çalışacağız."

Öte yandan Başkan Gürkan, Pütürge ilçesi Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Çığırlı, Tatlıcak, Aktarla, Yediyol mahalleleri ile Pazarcık mahallesine bağlı mezralara yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Gürkan, Pütürge ilçesinde belediye ekipleri tarafından 7 mahalleyi birbirine bağlayan 27 kilometre grup yolunda çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

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