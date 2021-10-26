Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,67-53 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,67-53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|27,67
|53,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|42,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|40,50
|40,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|40,00
|40,00
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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