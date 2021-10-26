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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,67-53 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,67-53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg27,6753,00
Organik gün kurusu kayısıKg35,0042,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg40,0040,00
Gün kurusu kayısıKg40,5040,50
Kesmelik kuru kayısıKg22,0022,00
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg40,0040,00

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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