Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 45 ila 51,86 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 45 ila 51,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|45,00
|51,86
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|45,70
|45,70
|Kabuklu kayısı çekirdeği
|Kg
|10,29
|10,29
|Buğday
|Kg
|2,60
|2,60
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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