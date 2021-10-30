Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir İlçesinde 26 Ekim Salı günü akrabalar arasında araç alım satım meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ağır olan E.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen N.G., M.G., H. A. ve A. G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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