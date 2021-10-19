Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 6 bin 50 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bonzai, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.