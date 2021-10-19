Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da, yeşil reçeteye tabi 6 bin 50 hap ile ruhsatsız 4 silah ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, yeşil reçeteye tabi 6 bin 50 hap ile ruhsatsız 4 silah ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yeşil reçeteye tabi 6 bin 50 hap, 130 gram esrar, 1,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 33 fişek, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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