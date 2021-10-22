Malatya'da "Renklerle Cumhuriyet" konulu resim yarışması düzenlenecek

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla resim yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Renklerle Cumhuriyet" isimli resim yarışması düzenleniyor.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında yapılacak resim yarışmasıyla Cumhuriyete dikkat çekmek, Cumhuriyetin önemini vurgulamak ve bu duyguları gelecek kuşaklara taşıyabilmek hedefleniyor.

Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimler katılabilecek.

Yarışmaya katılacak olan öğrencilerin resimleri 25 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına okul idareleri tarafından teslim edilecek.

Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeleri jüri üyeleri tarafından 26-27 Ekim'de yapılacak.

Yarışmada birinci olan eser sahibine bisiklet, ikinci olan eser sahibine tablet, üçüncü olan eser sahibine ise akıllı saat hediye edilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, katılım formuna Malatya Büyükşehir Belediyesinin www.malatya.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.