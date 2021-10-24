Malatya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.U. idaresindeki 44 KC 742 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 EF 382 plakalı Mitsubishi marka pikap Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) mevkiinde çarpıştı. Kazada, B.U. ile H.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA