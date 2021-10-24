Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da sanayi sitesindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

MALATYA (AA) - Malatya'da sanayi sitesindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen esi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü.

İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi sitesinde bulunan itfaiye amirliğinin yangına ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.

Acar, "Keresteciler itfaiye amirliğimizin karşısında olduğu için arkadaşlar hemen müdahaleye başlıyorlar. 6 araç ve 18 personelle yangın kontrol altına alındı. Yakın olduğu için bir dakika içinde yangına müdahale ettik. Keresteci arkadaşın atölyesinde yangın çıkmış. Başka bir yere sıçramadan yangını söndürdük. ." diye konuştu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı.

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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