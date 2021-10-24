Malatya'da Fırat Mahallesi'ne içerisinde Ay-Yıldız Anıtı bulunan park yapılacak

FIRAT, MALATYA (AA) - Malatya'da Battalgazi Belediyesince Fırat Mahallesi'ne içerisinde Türk bayrağının simgesi olan Ay-Yıldız Anıtı bulunan park yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komutanlığı lojmanlarının arka kısmına içerisinde Türk bayrağının simgesi olan Ay-Yıldız Anıtı bulunan modern parkın yapımı için çalışmalar başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 bin metrekarelik alana yapılacak parkın içerinde Türk bayrağındaki Ay ve Yıldız temalı anıtı, havuzlu meydan, yürüyüş yolları ve işletme binası yer alacak.

Toplam 2,5 milyon maliyeti bulan parkın yapım çalışmalarının 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, örnek bir parkı hayata geçireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın dinlenebileceği, aileleriyle güzel zaman geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Fırat Mahallemize kazandıracağımız parkımız ile örnek bir projeye imza atacağız. Türk bayrağımızın simgesi olan Ay-Yıldız temalı parkımız Battalgazi'mize çok yakışacak. İlçemizin çehresine güzel dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.