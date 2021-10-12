MALATYA'DA 5 BİN 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MALATYA'DA 5 BİN 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da jandarmanın kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, 5 bin 700 paket kaçak sigara ve makaron, sigara sarma kağıdı, sahte bandrol ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

MALATYA'da jandarmanın kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, 5 bin 700 paket kaçak sigara ve makaron, sigara sarma kağıdı, sahte bandrol ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte kaçakçılık yaptığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 uyuşturucu hap, 5 bin 700 paket kaçak sigara, 15 bin 500 makaron, 27 bin 255 sigara sarma kağıdı, 55 kilo kıyılmış tütün, 5 kilo nargile tütünü, 410 sahte bandrol etiketi ve 3 sigara dolum etiketi ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan jandarma, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem cezası uyguladı.

MALATYA'DA 5 BİN 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
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Haber: MALATYA'DA 5 BİN 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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