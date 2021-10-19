Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı Malatya'da MAŞTİ içerisinde bir araçtan indirilen yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi içerisinde bir aracın yabancı uyruklu şahısları indirerek kaçtığı şeklindeki ihbar üzerine polis harekete geçti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA - Malatya'da MAŞTİ içerisinde bir araçtan indirilen yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi içerisinde bir aracın yabancı uyruklu şahısları indirerek kaçtığı şeklindeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Terminale gelen polis ekipleri yabancı uyruklu 11 şahsı gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, savcının talimatı ile PTS kayıtlarından araç plakası ile sürücünün kimliği tespit edildi.

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı
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