MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 'RENKLERLE CUMHURİYET' İSİMLİ RESİM YARIŞMASI DÜZENLİYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla resim yarışması düzenleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 'Renklerle Cumhuriyet' isimli resim yarışması düzenleniyor.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında yapılacak olan resim yarışmasında, resimler vasıtasıyla bir yönetim şekli olan Cumhuriyete dikkat çekmek, Cumhuriyetin önemini vurgulamak ve bu duyguları gelecek kuşaklara taşıyabilmek hedeflenmekte.

Yarışmaya, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimler katılabilecek. Yarışmaya katılacak olan öğrencilerin resimleri 25 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına okul idareleri tarafından teslim edilecek. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeleri jüri üyeleri tarafından 26 ve 27 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yarışmada birinci olan eser sahibine bisiklet, ikinci olan eser sahibine tablet, üçüncü olan eser sahibine ise akıllı saat hediye edilecek. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler katılım formuna Malatya Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesi www. malatya. bel. tr adresinden ulaşabilecekler.

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