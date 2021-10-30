Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı - Haberler
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Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

AA - Haberler | Güncel

Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

AA - Son Dakika Haberleri
Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı

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