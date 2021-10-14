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Mahkeme çevresinde bulunan arzuhalciler hakkında suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mahkeme çevresinde bulunan arzuhalciler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Aile, Ticaret ve Çocuk Mahkemeleri çevresinde bulunan arzuhalciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA (İHA) - Ankara Barosu, Aile, Ticaret ve Çocuk Mahkemeleri çevresinde bulunan arzuhalciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arzuhalciler tarafından yazılan dilekçelerin tamamen yetkisiz kişilerce yazıldığı ifade edilirken, hukuki danışmanlık vermenin sadece '1136 Sayılı Avukatlık Kanunu' gereği sadece avukatlara tanınan bir hak ve yetki olduğu gibi, yetkisiz kişilerce ve düşük bir ücretle yazılan dilekçelerin birçok hak kaybına neden olduğu da belirtildi.

Ankara Barosunca yapılan suç duyurusunda, "Ankara Adliyesi'nde 14.09.2021 tarihinde Aile, Ticaret ve Çocuk mahkemeleri ek hizmet binası çevresinde ve girişinde ellerinde 'dilekçe yazılır' tabelasıyla duran beş kişinin dilekçe başına 50 TL ücret aldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi ve haklarında tutanak tutuldu. Normal şartlarda sadece avukatların yapabileceği ve üzerlerinde her hangi bir Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesine göre yalnız avukatların yapabileceği işler olarak tanımlanan işleri kanuna aykırı olarak icra eden arzuhalciler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - ANKARA

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