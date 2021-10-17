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Mahkeme Başkanı koronadan öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mahkeme Başkanı koronadan öldü

Korona virüs tedavisi gören Gaziantep 4. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakim Muhammed Ramazan Aksoy, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Korona virüs tedavisi gören Gaziantep 4. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakim Muhammed Ramazan Aksoy, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Hakim Muhammed Ramazan Aksoy, 20 gün entübe oldu. Hakim Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, sabah saatlerinde Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesine getirildi. Öğle namazını müteakip Musa Peygamber Mezarlığı'nda defnedildi.

Gaziantep Adliyesi'nin sevilen isimlerinden Merhum Muhammed Ramazan Aksoy, 2020 yılında çıkan kararname ile Amasya'dan Gaziantep iline atanmıştı.

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından taziyelerini paylaştı. Bakan Gül mesajında, "Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı Hakim Muhammed Ramazan Aksoy'un vefatı bizleri derinden üzdü. Ailesine, sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ölümüyle adliye çalışanları arasında büyük üzüntüye neden olan Muhammed Ramazan Aksoy'un evli ve 2 çocuk babası oluğu öğrenildi.

Cenazeye, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Savcısı Emre Vurmaz, Adıyaman ve Gaziantep'te görev yapan savcılar, hakimler, ailesi ve sevenleri katıldı. - ADIYAMAN

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