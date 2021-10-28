MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI - Haberler
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MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı.

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ne akşam saatlerinde inen yaban domuzu, sokaklarda dolaşıp, çöplerde yiyecek aradı. Bu sırada köpekler, domuzu fark edip çevresini sardı. Domuz, köpeklere saldırıp kovaladı. O anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre daha sokaklarda dolaşan domuz, ardından araziye girerek gözden kayboldu.

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZU, KÖPEKLERİ KOVALADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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