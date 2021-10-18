Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi - Haberler
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Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi Diğer evlere yakın kısımdaki metruk evin yanışı, mahalleliyi sokağa döktü -Mahallede daha önce 7 metruk ev yangını yaşandığını söyleyen mahalle muhtarı, "insanlar artık evinde uyuyamaz oldu" diyerek yetkililerden...

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Diğer evlere yakın kısımdaki metruk evin yanışı, mahalleliyi sokağa döktü

-Mahallede daha önce 7 metruk ev yangını yaşandığını söyleyen mahalle muhtarı, "insanlar artık evinde uyuyamaz oldu" diyerek yetkililerden yardım istedi

ANTALYA - Antalya'da tarihi evlerin bulunduğu bir mahallede metruk evin yanışı korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin dar sokaklar nedeniyle girmekte güçlük yaşadığı yangında, söndürme işlemleri yapılırken metruk evde çökmeler yaşandı. Mahalle muhtarı, "Tarih yanıyor. İnanın insanlar artık evinde uyuyamaz oldu. Bunun çözümünü istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla ünlü Haşimişçan Mahallesi'nin 1296. sokağında yaşandı. Ahşap metruk evden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye araçları, yangın bölgesine dar sokaklardan dolayı girmekte güçlük yaşarken, bölgeye yakın kısımdaki sokak polis tarafından trafiğe kapatıldı. Eve ulaşan ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladığı sırada çevredekiler çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında metruk evde çökmeler yaşanırken, polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu söndürülebildi.

"İnsanlar evinde uyuyamaz oldu"

Mahallede sürekli metruk ev yangınlarından dolayı tedirgin olduklarını belirten Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "İnanın insanlar artık evinde uyuyamaz oldu. Sahibi kimse alınıp karşısına yapılması gerekiyor, yapılmıyorsa cezası kesilsin. Burada birçok yaşlımız var ve evler birbirine inanılmaz derecede yakın ve hep ahşap. 7 ev yandı, bir 7 ev daha mı yansın? Tarih yanıyor. Burası Antalya'nın göbeğinde bir yer. Ben muhtar olarak tedirginim. Bu evlerin yok olup gitmesini değil, yapılmasını istiyoruz. Burası 1. derece sit alanı olan bir yer. Bu evler yanıyor ama bizim içimiz yanıyor. Bu durumun çözümünü istiyoruz" dedi.

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi

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