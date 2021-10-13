Magnum çekilişi bugün! Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Haberler
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Magnum çekilişi bugün! Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Magnum çekilişi bugün! Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Magnum dondurma çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Şifre gönderen vatandaşlar Magnum çekilişi bugün ve Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Kazananların kim olduğu tarih ve zaman açklandı. Peki, Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazananlar 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum resmi sitesinden açıklanacak.

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Haber: Magnum çekilişi bugün! Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Haberler
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