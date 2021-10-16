Mafia 3 Definitive Edition ve Bordorlands 2'nin yayıncısı Aspyr'in 25. Yıldönümüne özel oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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Mafia 3 Definitive Edition ve Bordorlands 2'nin yayıncısı Aspyr'in 25. Yıldönümüne özel oyunları Steam'de indirime girdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Mafia 3 Definitive Edition ve Bordorlands 2'nin yayıncısı Aspyr'in 25. Yıldönümüne özel oyunları Steam'de indirime girdi

Planet Coaster, Civilization VI gibi oyunların yayıncılığını yapan Aspyr'in oyunları Steam'de indirime girdi.

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Aspyr yer alıyor. Steam'de Aspyr'in yayınladığı oyunlarda %85'e varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Aspyr'in indirimi 18 Ekim tarihinde sona erecek.

Aspyr Media Inc., Teksas merkezli, Windows oyunlarını Mac OS platformuna taşıma işlevinde uzmanlaşmış bir şirkettir. 1996'dan beri sektörün içinde bulunan Aspyr, 2003 itibarıyla Mac eğlence piyasasında yüzde 60'lık pazar payına sahiptir.

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

  • Morkredd – 16,00 TL
  • Mafia III: Definitive Edition – 65,67 TL
  • Torn – 10,00 TL
  • Sid Meier's Civilization VI – 32,85 TL
  • Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – 34,75 TL
  • Bioshock Infinite – 12,25 TL
  • Borderlands 2 – 7,75 TL
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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Mafia 3 Definitive Edition ve Bordorlands 2'nin yayıncısı Aspyr'in 25. Yıldönümüne özel oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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