Madeni yağ variline düşen kediyi işçiler kurtardı, oksijenli kabinde tedavi edildi

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'nde, filtre üretimi yapılan fabrikada madeni yağ variline düşen yavru sokak kedisi, işçiler tarafından kurtarıldı. Yağa bulanan kedi, özel şampuanlarla yıkanıp, yoğun oksijenli kabinde tedaviye aldı.

OSB'deki fabrikada madeni yağ variline düşen yavru kedi, işçiler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi de fabrika işçileri tarafından yapılan kedinin üzerindeki yağ arıtılamayınca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekim Ali Laçinbala'nın tedavi uyguladığı yavru kedi, üzerindeki yağ kalıntılarından arındırıldı. Daha sonra özel şampuanlarla yıkanan yavru sokak kedisi, oksijen kabininde gözetim altına alındı. Sürekli takibi yapılan kedi, 2 gün sonra kendisi beslenmeye başladı. Kedi, tamamen iyileştikten sonra sahiplendirilecek.