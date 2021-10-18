Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor - Haberler
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Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kilimli İlçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten mahsur kalan 3 işçiden ikisi yapılan çalışmalar sonucu çıkarılırken, mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
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