ZONGULDAK (İHA) - Maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kilimli İlçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükten mahsur kalan 3 işçiden ikisi yapılan çalışmalar sonucu çıkarılırken, mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.