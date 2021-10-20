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Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır oldu

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Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır oldu

Sivas'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan 3 şahsa 20 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan 3 şahsa 20 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 97.94 gram metamfetamin, 23.98 gram esrar, 1.56 gram kokain, 2 adet ecstasy, 250 gram sıvı madde, 1 adet hassas terazi ve 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Çalışmalarda 19 şüpheli şahıs yakalanmış olup 2' si çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Öte yandan 3 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

(Volkan Kaplan/İHA)

Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır oldu

Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır oldu

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