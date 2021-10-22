Macron'dan, hukuka saygı göstermemesi halinde Polonya'ya "olası baskı" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sahip olduğumuz baskı araçlarını kullanmamak için hukuka saygı gösterilmesi konusunda Polonya hükümetinden somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Akaryakıt, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı Fransa'da bazı önlemler aldıklarını ifade eden Macron, buna ilişkin kısa ve uzun vadede çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bu artışların Avrupa'nın genelinde söz konusu olduğu aktaran Macron, bu ücretlerin gelecek aylarda da yüksek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Macron, enerji alanında bağımsızlığın kazanılmasının önemli olduğunu, bu konuda nükleer enerjinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı AB kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin kararını değerlendiren Macron, bu konuya Avrupa'nın hukukun üstünlüğü değil yargının bağımsızlığı açısından bakılması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına saldırıya karşı dikkatli olmalıyız. Bu değerleri ve hukuk devletini sorgulamak Avrupa projesinin temellerini sorgulamak anlamına gelir." dedi.

AB ülkelerin Polonya ile yaşanan sorunu diyalog ile çözmesi gerektiğine işaret eden Macron, "Sahip olduğumuz baskı araçlarını kullanmamak için hukuka saygı gösterilmesi konusunda Polonya hükümetinden somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Macron, AB ülkelerindeki hakimlerin bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

AB'nin ticari stratejisinin iklim politikasından bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Macron, Avrupa'da şirketleri dolara karşı korumak için avronun uluslararası kullanımının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.