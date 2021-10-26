Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosu (AP) ve kurumların temsilcilerine karşı alınan "zorlayıcı önlemleri" kaldırarak yapıcı yaklaşımı benimseme çağrısında bulundu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

Görüşmede, özellikle ticari pazara erişim açısından Avrupa-Çin ilişkisinin yeniden dengelenmesine devam edilmesini isteyen Macron, Çin'e, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, AP'ye ve kurumların temsilcilerine karşı alınan "zorlayıcı önlemleri" kaldırarak yapıcı yaklaşımı benimseme çağrısı yaptı.

İki lider, stratejik sektörlerde yürütülen projeleri mümkün olan en kısa sürede ilerletmek için yakın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Macron, Çin'den, iklim değişikliği ve kömürün kullanımı konularında ilerleme kaydetmesini istedi.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomisi zayıf ülkelere karşı uluslararası dayanışma gösterme konusunda yakın teması sürdürmeye karar verdi.

Macron ve Şi, görüşmede Afganistan'daki durumu da ele aldı.

Görüşmede, terörle mücadele ve kadın haklarına saygı konusunda Taliban'a yönelik taleplerini dile getiren Macron, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal eden eylemlerine son vermesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğine yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

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