Macaristan'da, "Yunus Emre: Gel Gör Beni" sergisi düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Petöfi Edebiyat Müzesi tarafından " Yunus Emre : Gel Gör Beni" sergisi düzenlendi.

Petöfi Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Lörinczi, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, etkinlikte yaptığı konuşmada, TÜRKSOY ve Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin iş birliğinde, Macaristan'ın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden birisi olan Petofi Edebiyat Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu özel serginin açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.?

Kaseinov, "Yesi'de Hoca Ahmet Yesevi'nin yaktığı kıvılcım, güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan'dan batı ufuklarında bir ateşe dönüştü. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Gül Baba, Molla İshak ve nice erenler bu aşk ateşiyle ısındılar ve Ahmed Yesevi'nin belirlediği istikamette ondan aldıkları ışıkla bu coğrafyalarda kardeşliğimizin birer nişanesi oldular." dedi.

2021'in Türkiye'de "Yunus Emre" ve "Türkçe" yılı ilan edildiğini, bu yılın UNESCO anma ve kutlamaları listesine alınması vesilesiyle düzenlenecek çeşitli etkinliklerin sadece bir anma ve kutlamadan ibaret olmaması gerektiğine işaret eden Kaseinov, "Manevi hazinemizin genişlemesi ve ruhani aydınlanmanın hayat bulması için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaseinov, Yunus Emre'nin ilim, irfan ve hikmet ehli olduğunu, kadim Anadolu toprakları başta olmak üzere tüm Türk dünyasına büyük bir miras ve silinmez izler bıraktığını kaydetti.

Büyükelçi Dr. Janos Hovari ise etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türk dünyasında Yunus Emre hakkında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisinin, TÜRKSOY ve Macaristan'ın en önemli müzelerinden birisi olan Petöfi Edebiyat Müzesi ile ortak Yunus Emre sergisi düzenlemekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

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