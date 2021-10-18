Macaristan'da muhalefet partilerinin başbakan adayı belli oldu - Haberler
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Macaristan'da muhalefet partilerinin başbakan adayı belli oldu

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan'da muhalefet partilerinin başbakan adayı belli oldu

Macaristan'da muhalefet partilerinin, başbakan adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimin ikinci tur sonuçları açıklandı.

Macaristan'da muhalefet partilerinin, başbakan adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimin ikinci tur sonuçları açıklandı.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek parlamento seçimlerinde ortak başbakan adayını belirlemek için muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin ikinci turunu Herkesin Macaristan'ı Hareketi adayı Peter Marki-Zay kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre, Marki-Zay oyların yüzde 56'sını, Demokratik Koalisyonu (DK) adayı Klara Dobrev ise yüzde 43'ünü aldı.

Ülkede muhalefet partileri geçen yıl aldıkları ortak kararla, 2010'dan beri 3'te 2'lik çoğunlukla yöneten Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonuna karşı ortak adayları desteklemek için kendi aralarında ön seçim düzenleyeceklerini açıklamıştı.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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