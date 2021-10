LUTFU TANRIÖVER, DÜNYA SUALTI VİDEO ŞAMPİYONASI JÜRİSİNDE GÖREV YAPAN İLK TÜRK OLDU - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

LUTFU TANRIÖVER, DÜNYA SUALTI VİDEO ŞAMPİYONASI JÜRİSİNDE GÖREV YAPAN İLK TÜRK OLDU Bu yıl Portekiz'in Maderia Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda 4. sü yapılan CMAS Dünya Sualtı Video Şampiyonası jüri heyetinde ilk kez bir Türk sualtı video sanatçısı görev aldı. Federasyonumuzun Altın Palet Sualtı Video Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve eski sualtı video milli takımı üyesi Lutfu Tanrıöver, CMAS Sualtı Video Dünya Şampiyonalarında bugüne kadar jüride görev alan ilk Türk oldu. Tanrıöver, Portekiz'in Porto Santo Adası'nda düzenlenen 4. CMAS Dünya Sualtı Video Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev yaptı. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Sualtı görüntülemede son yıllarda üst üste elde ettiğimiz başarıların, aynı zamanda uluslararası yarışmaların organizasyon ya da seçici kurullardaki görevlendirilmeyle de devam etmesinden son derece mutluyuz. Lutfu Tanrıöver'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. SON 4 YILDIR ALTIN PALET SUALTI VİDEO ŞAMPİYONASI JÜRİ ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPIYOR TSSF Altın Palet Sualtı Video Şampiyonası'nı dört kez kazanan Lutfu Tanrıöver, 20 yıldır sualtı çekimleri yapıyor. 8 yıldır TRT belgesel dizisi Mavi Tutku için çekimler gerçekleştiren Tanrıöver'in sualtı videoları, BBC ve National Geographic olmak üzere birçok uluslararası kanalda kullanıldı. Son 4 yıldır TSSF Altın Palet Sualtı Video Şampiyonası jüri üyesi olarak görev yapan Tanrıöver, 2015 "Beneath The Sea"de video klip kategorisinde ve 2018 "World Shoot Out"ta birinci oldu, 2019 "ADEX" en önemli ödülü olan " BEST OF SHOW"u kazandı. 2020 "World Shoot Out"ta finalist oldu. San Diego Underwater Film Festival, Cinemare International Film Festival KIEL, International Ocean Film Festival, Houston Unerwater Film Festival, Belgrade Underwater Film Festival, Le Festival Mondial DE L'Image Sous Marine gibi Dünyanın en önemli sualtı festivallerinde eserleri izlenmeye layık görüldü.

