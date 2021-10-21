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Lüleburgaz yaşanabilir bir dünya için pedallayacak!

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Lüleburgaz yaşanabilir bir dünya için pedallayacak!

Lüleburgaz'da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında "Daha yaşanabilir bir dünya için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek.

22 Ekim Cuma saat 18.00'de Kongre Meydanı'ndan başlayacak olan bisiklet turu Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde sona erecek. Bisiklet turuna tüm Lüleburgaz halkı bisikletleriyle katılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri ve 2021 Çevre Yılı etkinlikleri kapsamında "Daha yaşanabilir bir dünya için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenleyecek. Yarın (22 Ekim Cuma) saat 18.00'de düzenlenecek bisiklet turu Kongre Meydanı'ndan start verecek. Dileyen herkesin katılabileceği bisiklet turu Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde sona erecek. Bisiklet turuyla birlikte küresel iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzluklara karşı karbon emisyonunun en aza indirilmesi ve bu doğrultuda çevreci taşıtların kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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