Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri beş bölgede denetim yaptı.

Asayiş ve Yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 78 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 10 sürücüye kask takmamaktan, 3 sürücüye tescilsiz araç kullanmaktan, 4 motosiklet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 2 motosiklet sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.

Denetimde 12 motosiklet trafikten men edildi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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