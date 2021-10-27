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Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil şarampole uçarak, sılaj balyalarına çarparak durabildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil şarampole uçarak, sılaj balyalarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilerleyen HH AG 3070 yabancı plakalı BMV lüks otomobil sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak, silaj balyalarına çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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