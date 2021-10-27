Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil şarampole uçarak, sılaj balyalarına çarparak durabildi.
EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil şarampole uçarak, sılaj balyalarına çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilerleyen HH AG 3070 yabancı plakalı BMV lüks otomobil sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak, silaj balyalarına çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN