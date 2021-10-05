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Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk, tezgahları da şenlendirdi.

EDİRNE (AA) - Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk, tezgahları da şenlendirdi.

Edirne Balık Pazarı'nda tanesi 25 liradan satılan lüfer, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Yasem Eren, AA muhabirine, Karadeniz'de İğneada tarafında bol lüfer çıktığını söyledi.

Lüferin bu dönemde balıkçı tezgahlarının gözdesi olduğunu belirten Eren, "Bolluk var, tanesini 25 liraya satıyoruz lüferin. 3 gün önce tanesi 50 liraya gidiyordu. Herkes difrize atmak için lüfer alıyor. Uskumru bol, hamsi başladı gelmeye. İstavrit de çok bol, kilosunu 30 liradan satıyoruz. Balıkların fiyatları uygun." diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da lüferin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Bol bol lüfer çıkıyor. Vatandaşımız lüfer yiyecek. Fiyatlar düştü, daha da düşmesini bekliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen komşularımız da lüfer tercih ediyor." dedi.

Balık komisyoncusu Yakup Çimen, balıkta bolluk yaşandığını bu yıl denizlerin bereketli olduğunu ifade etti.

Vatandaşın lüferi çok tanımadığını ancak bu yıl çok tüketeceğini dile getiren Çimen, "Bu yıl Marmara'da pek balık yok, Karadeniz ve Ege çok bereketli. " ifadelerini kullandı.

Balık pazarından lüfer alan Alişan Düzgün ise üç günde bir balık tükettiğini anlattı. Lüferin tadını sevdiğini dile getiren Düzgün, palamut, barbun ve hamsi de tükettiğini kaydetti.

Özgür Akın da lüferin fiyatının iyi olduğunu ve sık sık tükettiğini belirtti.

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi - Haberler
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