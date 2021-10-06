Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de bollaşan lüfer, hem balıkçının hem de sevenlerinin yüzünü güldürdü. Bir ay önce tezgahta 150 liradan satılan lüferin kilosu, 85 liraya kadar indi.

Çanakkale'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla haldeki tezgahlarda balık çeşitleri de artmaya başladı. Balık halinde bir ay önce kilosu 150 liradan satılan lüfer, bu hafta 85 liraya düştü. Palamut tane 40 lira, hamsi kilosu 35, istavrit 30, barbun 60, tekir 50, levrek 75, çipura 75, uskumru 60 ve sardalya 35 liradan satılıyor. Balıkçılar, havaların soğumasıyla lüferin daha da artacağını ve fiyatının daha da düşeceğini belirtti.

Lüferin bollaştığını belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, "Bu bollukta lüferin kilosu inşallah 50 liraya kadar düşer de vatandaşlarımız bol bol lüfer yer. Lüferin yanı sıra hamsimiz de bollaştı. İstavritin de bol olacağını tahmin ediyoruz. Havalar biraz daha soğursa, lüfer daha da bollaşacaktır. Vatandaşımız bu yıl balığa doyacak" dedi.