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Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

ÇANAKKALE'de bollaşan lüfer, hem balıkçının hem de sevenlerinin yüzünü güldürdü.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de bollaşan lüfer, hem balıkçının hem de sevenlerinin yüzünü güldürdü. Bir ay önce tezgahta 150 liradan satılan lüferin kilosu, 85 liraya kadar indi.

Çanakkale'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla haldeki tezgahlarda balık çeşitleri de artmaya başladı. Balık halinde bir ay önce kilosu 150 liradan satılan lüfer, bu hafta 85 liraya düştü. Palamut tane 40 lira, hamsi kilosu 35, istavrit 30, barbun 60, tekir 50, levrek 75, çipura 75, uskumru 60 ve sardalya 35 liradan satılıyor. Balıkçılar, havaların soğumasıyla lüferin daha da artacağını ve fiyatının daha da düşeceğini belirtti.

'LÜFER YEMEYEN KALMAYACAK'

Balıkhane esnafı Engin Tunç, "Av yasağının sona ermesinin ardından son 30 yılın en bol lüfer sezonunu yaşıyoruz. Kilosunu 200 liraya sattığımız lüferi, şu anda kilosu 85 liradan satıyoruz. Hatta ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla beraber lüferin tanesinin 20 liradan, kilosunun ise 50 liradan satılacağını tahmin ediyoruz. 2005 yılında son yüzyılın en büyük palamut sezonu yaşanmıştı. Bu yıl da lüfer balığında yüzümüz güldü. İnşallah lüfer yemeyen vatandaşımız kalmayacak" dedi.

'VATANDAŞIMIZ BALIĞA DOYACAK'

Balık hali esnafı Melih Kayıkçı ise, "Av yasağının sona ermesinin ardından sezonumuz bereketli başladı. Özellikle lüfer açısından bol ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Lüferin kilo fiyatı 85 liraya kadar düştü. Lüferin fiyatının, bollaştıkça daha da düşeceğini umuyoruz. Bu sene vatandaşımız balığa doyacak. Havalar bu şekilde devam ettiği sürece lüferin kilosu 50-60 liraya kadar düşer" diye konuştu.

'HAVALAR SOĞURSA, LÜFER BOLLAŞACAKTIR'

Lüferin bollaştığını belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, "Bu bollukta lüferin kilosu inşallah 50 liraya kadar düşer de vatandaşlarımız bol bol lüfer yer. Lüferin yanı sıra hamsimiz de bollaştı. İstavritin de bol olacağını tahmin ediyoruz. Havalar biraz daha soğursa, lüfer daha da bollaşacaktır. Vatandaşımız bu yıl balığa doyacak" dedi.


Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Lüfer bollaştı, fiyatlar düştü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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