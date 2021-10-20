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Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şoförler, yükselen akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için araçlarıyla yolları trafiğe kapattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şoförler, yükselen akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için araçlarıyla yolları trafiğe kapattı.

Lübnan Enerji Bakanlığının yakıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 25'lik yeni bir zam yapıldığını duyurmasının ardından Beyrut'ta bazı şoförler ağırlaşan ekonomik koşullara ve zamlara tepki gösterdi.

Yük kamyonu ile yolu kestikten sonra yere uzanan şoför Hasan Halil, "Lübnan'daki şartlar artık katlanabilecek durumda değil. Özellikle Lübnanlılar için durum oldukça kötü." ifadelerini kullandı.

Lübnan lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesinden sonra yaşanan ekonomik zorluklara işaret eden Halil, "Bu bizim için büyük bir sorun teşkil ediyor. Benzin zamlandı, ekmek pahalı ve hiçbir şey alınamaz oldu. Ülkede zamlanmayan bir şey kalmadı." dedi.

Yolu kapatan Cihan adındaki başka bir şoför de "Tüm halk aç. Bu bizim sonumuz gibi. Allah yardım etsin." diye konuştu.

Lübnan'daki akaryakıt zammı

Lübnan'da Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatının 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin liraya (15 dolar) yükseldiğini bildirmişti.

Isıtma ve mutfakta kullanılmak için doğal gaz sisteminin bulunmadığı Lübnan'da mutfak tüpünün 180 bin liradan (9 dolar), 229 bin liraya (13 dolar) çıktığı aktarılmıştı.

Enerji Bakanlığı son olarak 22 Eylül'de akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurmuştu.

Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına bu yılın başından itibaren en az 5 kere zam yapıldı.

Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

Lübnanlı şoförler akaryakıt zammını protesto etmek için yolları trafiğe kapattı

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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