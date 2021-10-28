Lübnan, Suriye rejimi ve Ürdün ile elektrik ithalatı konusunda 3'lü nihai anlaşmaya vardı

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, ülkesinin Suriye rejimi üzerinden Ürdün'den elektrik ithal etme konusunda nihai anlaşmaya vardığını ve Dünya Bankası'nın da projeyi finanse etmeye hazır olduğunu söyledi.

Fayyad, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün ve Esed rejiminin Enerji Bakanı ile ortak bir basın toplantı düzenledi.

Ülkesindeki kronik elektrik krizinin çözülmesi kapsamında, Suriye üzerinden Ürdün'e ait elektriğin Lübnan'a ithalatı konusunda nihai anlaşmaya varıldığını söyleyen Fayyad, "Dünya Bankası (yetkilileri) ortak basın toplantına katıldı ve projeyi finanse etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin proje hakkındaki politikasına da değinen Fayyad, "ABD, projeye yeşil ışık yaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Fayyad, 21 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya geldiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Washington'un, Ürdün'den elektrik ithal edilmesi halinde ilgili tarafların Esed rejimi için uygulanan "Sezar Yaptırım Yasası"ndan muaf tutulacağı teminatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan'daki elektrik krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti. Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.

ABD'nin yeşil ışık yakması üzerine Lübnan'dan bir üst düzey heyet, 4 Eylül'de Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame ve diğer bazı isimlerden oluşan kişilerle toplantı yapmıştı.

Esed rejimi, Beyrut'un, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den de elektrik akımının Suriye toprakları üzerinden ülkenin kuzeyine ulaştırılması talebini memnuniyetle karşılamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın, Suriye'deki Banyas limanı üzerinden, İran'dan ithal edilen benzin ve diğer akaryakıtı Lübnan'a gayriresmi bir şekilde getirmesi üzerine Beyrut yönetimi, Mısır-Ürdün-Suriye doğalgaz ve elektrik hattı projesini daha da hızlandırmaya başlamıştı.

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