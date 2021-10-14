Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını...
AA / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel
Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.
Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.
AA / Turgut Alp Boyraz - Son Dakika Haberleri