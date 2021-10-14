Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını... - Haberler
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Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını...

AA / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel
Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını...

Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

AA / Turgut Alp Boyraz - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

 Lübnan ordusundan halka 'Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları' çağrısı

Lübnan ordusundan halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerinde bulunan sokakları boşaltmaları" çağrısı
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Haber: Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını... - Haberler
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