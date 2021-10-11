Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın - Haberler
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Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin muhtemel bir patlamaya karşı bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı ve trafik seyrinin değiştirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın
AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın - Haberler
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