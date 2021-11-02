Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesen BAE'nin Beyrut'taki elçilik binasını satacağı iddiası

Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesen ve büyükelçisini çeken Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Beyrut'taki elçilik binasını da satışa çıkaracağı iddia edildi.

Lübnan'daki "Sawt Beirut Internetional"ın BAE'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyrut'taki büyükelçilik binası yakın bir süre zarfında satışa çıkarılacak.

BAE'nin dış politika uzmanı ve Siyasal Bilgiler Profesörü Abdülhalik Abdullah da konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçilik binasının satılacağı bilgisinin yüzde yüz doğru olduğunu ileri süren Abdullah, "BAE, Lübnan'daki İran partisinin (Hizbullah) hükümeti ile değil ulusal bir Lübnan hükümeti ile diyalog kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"BAE'nin mesajı çok net ve güçlüdür." ifadesine yer veren Abdullah, "İran partisinin, kararları ve egemenliği üzerinde tahakküm kurduğu Lübnan'a bugünden sonra geri dönüş yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Middle East Institute'de barış ve çatışma uzmanı olan Randa Slim ise Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizi 2017'deki Katar ablukasına benzetti.

BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Mansur el-Malik de 27 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa değerlendirmede, "Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinin Lübnan'a yönelik siyasi ve ekonomik yaptırımlarının hedefi, Lübnan'daki İran rejimini düşürmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen ile ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan ile Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan, söz konusu ülkelerin büyükelçilerini Beyrut'tan çekmesi üzerine ABD'den krizin çözümü için ara bulucu olmasını istemişti.

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