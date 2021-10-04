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Lübnan, finansal sorunları çözebilmek için IMF ile yeniden görüşmelere başladı

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan, finansal sorunları çözebilmek için IMF ile yeniden görüşmelere başladı

Lübnan Maliye Bakanlığı, iyileştirici ve uygun bir ekonomi programı kapsamında yeniden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanlığı, iyileştirici ve uygun bir ekonomi programı kapsamında yeniden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 13 aylık hükümet krizinin ardından 10 Eylül'de kurulan kabinenin belirlediği heyetin, IMF ile görüşmelere başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

IMF ile yeniden görüşmelere başlanıldığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın uygun iyileştirici bir anlaşmaya varılması hususunda ilerleme kaydedilmesini temenni ettiği aktarıldı.

Eski Lübnan Başkanı Hassan Diyab döneminde son olarak Şubat 2020'de IMF ile "ekonomik krizi aşmak için kurtarma paketi" üzerinde görüşmelere başlanmıştı.

Ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlaması nedeniyle hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.

Diyab'ın görevinden istifa etmesinin ardından, yaklaşık 13 ay boyunca hükümet teşkil edilemediğinden, IMF ile görüşmeler de askıya alınmıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan yerel para birimi lira, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

Ülkedeki asgari ücret, ekonomik kriz ve lira değer kaybetmeden önce yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, şu anda dolar bazında 40 dolara kadar düştü.

Dolar kurundaki artış, ekonomik kriz ve ardından gelen yakıt kriziyle birlikte resmi verilere göre ülkedeki enflasyon yüzde 400 üzerine çıktı.

Ancak ülkedeki gerçek enflasyonun yüzde 700 civarında olduğu dile getiriliyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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