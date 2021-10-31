Lübnan'dan diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan'a suçlama - Haberler
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Lübnan'dan diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan'a suçlama

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'dan diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan'a suçlama

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesiyle diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'ı "katı" olmakla suçlayıp, Hizbullah'ın da ülkenin "esas bileşenleri" arasında yer aldığını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesiyle diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'ı "katı" olmakla suçlayıp, Hizbullah'ın da ülkenin "esas bileşenleri" arasında yer aldığını söyledi.

Buhabib, Lübnan merkezli Al-Jadeed televizyonunun bir programına katılıp son 48 saattir başta Suudi Arabistan olmak üzere toplamda 4 ülke ile yaşadıkları diplomatik kriz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin talimatı üzerine söz konusu krizin çözülmesi için bir kriz masasının kurulduğunu hatırlatan Buhabib, "Kriz masası başarılı olamadı çünkü iç ve dış etkenlerden ötürü kriz, bakanlıklardan ve Lübnan'dan daha büyük hale geldi." ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin krize yaklaşımı konusuna sitem eden Buhabib,"Suudilerin anlaşılmayan katı bir tutumu var. Herhangi iki devlet arasındaki sorun diyalogla çözülür. Bizim yaptığımız da diyalog." dedi.

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın "Hizbullah'ın Lübnan siyaseti üzerindeki hakimiyeti" açıklamasını da değerlendiren Buhabib, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanına şunu söylüyorum; Hizbullah ülkedeki esas bileşenleri arasında ancak tüm Lübnan değildir ve Lübnan'ı da domine etmiyor." diye konuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen ile ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn 29 Ekim, Kuveyt ve BAE de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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