Lübnan'daki Zahrani Petrol Tesisleri'nde çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı - Haberler
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Lübnan'daki Zahrani Petrol Tesisleri'nde çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan'daki Zahrani Petrol Tesisleri'nde çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde yakıt transferi sırasında çıkan yangında 250 bin litre benzinin yandığı bildirildi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde yakıt transferi sırasında çıkan yangında 250 bin litre benzinin yandığı bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Birimi, ülkenin güneyindeki Sayda ile Sur illeri arasında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Tesiste incelemelerde bulunan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının orduya ait bir benzin deposunda yakıt transferi sırasında yaşanan bir hata sonucu çıktığını belirtti.

Yangında 250 bin litre benzini kaybettiklerini aktaran Fayyad, can kaybı yaşanmamasının ise sevindirici olduğunu söyledi.

Bakan Fayyad, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sonucunu beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Lübnan haber ajansı NNA da Zahrani Petrol Tesisleri'ndeki yangına ilişkin güneydeki başsavcılığın soruşturma başlattığını aktardı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'daki Zahrani Petrol Tesisleri'nde çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı - Haberler
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