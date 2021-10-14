Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4) - Haberler
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Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

AA - Haberler | Güncel

Caddede ilerleyen Lübnan ordusu tankları ve askerlerinden görüntüler Slogan atıması Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler BEYRUT - Başkent Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise...

Caddede ilerleyen Lübnan ordusu tankları ve askerlerinden görüntüler

Slogan atıması

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler BEYRUT - Başkent Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)

Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4) - Haberler
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