Lübnan'daki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi (4)
Caddede ilerleyen Lübnan ordusu tankları ve askerlerinden görüntüler Slogan atıması Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler BEYRUT - Başkent Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise...
Caddede ilerleyen Lübnan ordusu tankları ve askerlerinden görüntüler
Slogan atıması
Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler BEYRUT - Başkent Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği bildirildi.