Lübnan'da yaklaşık 2 yıldır uygulanan döviz mevduatlarına yönelik kısıtlama protesto edildi

Lübnan'da ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan bu yana bankalardaki döviz mevduatlarına uygulanan kısıtlamalar başkent Beyrut'ta onlarca kişi tarafından protesto edildi.

"Mudilerin Çığlığı Derneği" tarafından Merkez Bankası önünde organize edilen gösteride, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ve özel bankalar aleyhinde sloganlar atıldı.

"Geleceğimizi çaldınız", "Ölüme kadar peşinizi bırakmayacağız", "Parlamento da bankaları koruyor", "Lübnan bankaları dolandırıcıdır" ve "Borçları ödeme gerekçesiyle devlet satılığa çıkarıldı" yazılı pankartlar taşıyan onlarca gösterici, bir süreliğine devrim marşları eşliğinde çeşitli sloganlar attı.

Bu arada Beyrut'un göbeğinde yer alan Meclis binası ve Bankalar Cemiyetine yürümek isteyen bir grup gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 18 bin liranın üzerine çıktı.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda. Mudilerin yasa dışı olarak nitelendirdiği bu kısıtlama, döviz hesaplarındaki mevduatları 3900 lira üzerinden çekmeye izin veriyor.