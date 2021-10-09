Lübnan'da yakıt krizi nedeniyle elektrik üretimi 270 megavatın altına düştü

Lübnan'da yakıt krizi nedeniyle güney ve kuzeydeki en büyük santrallerin durması sonucu üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü bildirildi.

Lübnan Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın tükenmesi sebebiyle ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santralinin dün üretime ara vermesinin ardından bugün öğle saatlerinden itibaren güneydeki Zahrani Elektrik Santralinin de aynı sebepten durduğu belirtildi.

Elektrik üretimindeki sorunun tehlikeli boyutlara ulaşacağına dair ilgili makamların aylardır uyarıldığına işaret edilen açıklamada, Deyr Ammar ve Zahrani santrallerinin durmasıyla ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü kaydedildi.

Lübnan'a bu akşam ulaşması beklenen yakıt sevkiyatının santrallerde kullanılmasına uygunluk testlerinin birkaç gün alacağına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu yakıtın santrallere ulaşmasıyla birlikte üretim kapasitesinin 500 megavata çıkabileceği ifade edildi.

Ülkedeki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.