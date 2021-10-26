Lübnan'da ticari araç sahipleri yarın greve gidecek

Lübnan'daki ticari araç sahipleri, ülkede sürekli artan akaryakıt fiyatlarına karşın zam yapılmayan taşıma ücretlerine tepki göstermek için yarın ülke genelinde boykota gideceklerini duyurdu.

İşçi Sendikası Başkanı Beşşare el-Esmer, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz ve artan yakıt zamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Esmer, yarından itibaren art arda gelen yakıt zamları ve taşıma ücretlerinin artmaması ve ihtiyaçlarının karşılanmamasına tepki göstermek için genel bir greve gideceklerini söyledi.

Grev amaçlarının ülkenin taşıma sektörünü felce uğratmak olmadığını söyleyen Esmer, hedeflerinin taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu kaydetti.

Lübnan'daki akaryakıt zamları

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan'da akaryakıt fiyatları bu yılın başından itibaren en az 6 defa zam görmüştü.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ekim'de yüzde 25'lik bir zam gelmişti.

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